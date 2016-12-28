Яровая назвала карикатуру Charlie Hebdo на крушение Ту-154 экстремизмом

Москва, 28 декабря. Опубликованная французским изданием Charlie Hebdo карикатура на авиакатастрофу Ту-154 не является журналистикой, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. С ее точки зрения, данная карикатура должна расцениваться как экстремизм.

По ее словам, опубликованная изданием карикатура находится вне человеческой морали и вне закона. «Это экстремизм, который не имеет отношения к журналистике и творчеству», – подчеркнула она.

Напомним, что последний номер Charlie Hebdo уходящего года опубликовал серию карикатур, посвященных России. Среди них – карикатуры на убийство российского посла Андрея Карлова в Турции, а также на крушение самолета Ту-154 Минобороны России.