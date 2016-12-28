Шойгу пообещал адресную помощь семьям погибших при крушении Ту-154

Москва, 28 декабря. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ведомство будет оказывать поддержку семьям всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Черном море. Об этом глава ведомства заявил в ходе заседания Общественного совета Минобороны РФ.

Шойгу сообщил, что сегодня начались выплаты помощи в размере 5,8 миллиона рублей семьям погибших при крушении самолета Ту-154, отметив, что в дальнейшем Минобороны РФ будет оказывать адресную поддержку семьям погибших.

«Речь идет о судьбе детей, женах, о жилищных условиях. Все это мы рассматриваем, безусловно. Часть решений уже озвучена, какие-то решения и предложения находятся в стадии проработки», — пояснил глава Минобороны.

Напомним, ранее стало известно о том, что водолазы МЧС Российской Федерации подняли со дна Черного моря закрылки самолета Ту-154.

