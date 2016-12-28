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Опубликована петиция о введении санкций против Франции за карикатуры Charlie Hebdo
Общество

Опубликована петиция о введении санкций против Франции за карикатуры Charlie Hebdo

Сегодня 21:55
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Опубликована петиция о введении санкций против Франции за карикатуры Charlie Hebdo

Москва, 28 декабря. На сайте Change.org была опубликована петиция, призывающая российское правительство ввести санкции против Франции. Авторы петиция считают, что это должно стать ответом на действия журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего издевательскую карикатуру о жертвах разбившегося в Черном море самолета Ту-154.

С точки зрения авторов петиции, власти Франции поощряют подобную политику журнала. Текст петиции призывает российское правительство ввести санкции как против Франции, так и персональные санкции в отношении сотрудников редакции Charlie Hebdo, а также французского министра культуры Одри Азулае.

 

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Антон Зарубин
#charlie hebdo
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