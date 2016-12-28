Артиллеристы ВДВ наращивают интенсивность боевой подготовки

Москва, 28 декабря. За минувший год артиллеристы Воздушно-десантных войск провели 140 учений батарейного уровня и 16 тактических учений артиллерийских дивизионов с боевой стрельбой, выполнив все мероприятия боевой учебы в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Более двух тысяч артиллеристов освоили программу боевой подготовки в ходе полевых учений, в которых было задействовано более 450 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

«Всего артиллеристы ВДВ в ходе выполнения огневых задач поразили более 10 тысяч групповых и одиночных целей», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что в ходе учений было десантировано около 20 объектов с грузами, вооружением и военной техникой. При этом артиллеристы ВДВ в 2016 году провели на 15% больше практических стрельб и учений, чем в 2015 году.