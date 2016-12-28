Союз журналистов РФ обрушился с критикой на Charlie Hebdo за карикатуру на трагедию Ту-154

Москва, 28 декабря. Глава Союза журналистов России Всеволод Богданов назвал оскорбительной карикатуру французского еженедельника Charlie Hebdo на авиакатастрофу Ту-154 в Черном море.

«Оскорбительно, что они к нам так отнеслись», — заметил Богданов. «Когда у кого-то горе, то не время торжествовать», — подчеркнул он.

Он напомнил, что когда боевики ворвались в офис Charlie Hebdo и расстреляли людей, когда во Франции была эта трагическая ситуация, российские журналисты «не взяли никакую сторону». «И говорили о том, как важно, чтобы мы почувствовали беду и горе другой стороны», — подчеркнул Богданов, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154.

25 декабря самолет Минобороны России Ту-154 с 92 людьми на борту потерпел крушение.