Белорусский Ван Дамм сел на шпагат между двумя БелАЗами

Минск, 28 декабря. Каскадер из Белоруссии Денис Блохин сумел повторить знаменитый трюк голливудского актера Жана-Клода Ван Дамма, сев на шпагат между двумя двигающимися карьерными самосвалами БелАЗ.

Свой трюк Ван Дамм исполнил в 2013 году, сев на шпагат между двумя грузовиками Volvo. Блохин сумел повторить трюк голливудского актера на двух тяжелых грузовиках.

Напомним, что в 2013 году Volvo Trucks выпустили рекламный ролик, в котором Ван Дамм исполнил свой знаменитый шпагат между двух движущихся задним ходом грузовиков. Отмечается, что благодаря знаменитому актеру продажи возросли на 30 процентов.