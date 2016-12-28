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Автор статьи NYT о допинге в России отрицает искажение цитат
Политика

Автор статьи NYT о допинге в России отрицает искажение цитат

Сегодня 21:43
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Автор статьи NYT о допинге в России отрицает искажение цитат

Нью-Йорк, 28 декабря. Автор статьи в газете New York Times под названием «Россияне больше не оспаривают олимпийскую операцию по допингу» Ребекка Руиз, заявила, что все цитаты российского чиновника были переведены корректно.

«Все цитаты в нашей статье являются точными. Российские чиновники заявили, что они не оспаривают существование допинг-схем, оспаривают лишь их поддержку на государственном уровне», – написала Руиз в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что журналист американской газеты The New York Times Ребекка Руиз, беседовавшая с главой РУСАДА Анной Анцелиович, исказила слова спикера в своей публикации. Позднее вице-премьер Виталий Мутко посоветовал российским чиновникам проверять перед публикацией интервью, которые они дают иностранным журналистам.

 

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Кирилл Иванов
#ребекка руиз
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