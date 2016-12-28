Клинтон опять проиграла Трампу: в США составили рейтинг самых уважаемых людей

Вашингтон, 28 декабря. Покидающий свой пост президент США Барак Обама остается самым уважаемым среди американцев человеком. Таковы данные опроса, проведенного компанией Gallup.

Опрос был проведен с 7 по 11 декабря. Лидером среди мужчин стал Барак Обама, которого назвали наиболее уважаемой персоной года 22 процента опрошенных. Избранный президент Дональд Трамп набрал 15 процентов. Кроме того, среди «мужской» части списка в первую десятку вошли Папа Римский Франциск, политик от Демократической партии Берни Сандерс, а также Далай-лама.

Лидером среди женщин стала Хиллари Клинтон, набрав 12 процентов. Она возглавляет этот список уже в 21-й раз. Второе место заняла первая леди Мишель Обама, третье – канцлер Германии Ангела Меркель.