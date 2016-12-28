Силуанов рассказал, чего ожидать от рубля в 2017 году

Москва, 28 декабря. Минфин РФ не ожидает серьезных колебаний курса рубля в 2017 году, в том числе от повышения ставки ФРС США. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он пояснил, что курсовые колебания рубля, даже в сторону укрепления являются нежелательными для экономики РФ, поскольку российская промышленность уже привыкла к курсу 65 рублей за доллар, а дальнейшее укрепление национальной валюты приведет к снижению конкурентоспособности отечественного производителя.

«Думаю, что дополнительные курсовые колебания, даже в сторону укрепления курса рубля, нам сейчас ни к чему», — заявил Силуанов.

Также глава Минфина заявил, что цены на нефть в 2017 году будут колебаться в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель, что позволит правительству РФ обеспечить стабильность выполнения обязательств, в том числе социальных.