Скоро закроют эту бумажку: карикатуры Charlie Hebdo на гибель Ту-154 возмутили соцсети

Москва, 28 декабря. Опубликованные изданием Charlie Hebdo карикатуры, посвященные крушению Ту-154 в Черном море, возмутили пользователи социальных сетей.

«Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение российского Ту-154. Придет Ле Пен — закроют эту бумажку!» — написал один из комментаторов. «Charlie Hebdo — просто упыри и некрофилы, зарабатывающие деньги на смерти людей», — заявил другой пользователь.

Представители общественности также создали петицию с требованием ввести санкции в отношении Франции «за глумление издания Charlie Hebdo над трагедиями в России».

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