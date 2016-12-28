Силуанов высоко оценивает шансы РФ на победу в суде по долгу Украины

Москва, 28 декабря. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов высоко оценивает шансы российской стороны выиграть суд у Украины, которая отказывается погашать задолженность в размере трех миллиардов долларов.

Министр рассчитывает на объективное рассмотрение дела.

«Сейчас не хочется забегать вперед, но считаю, что у нас достаточно высокие шансы с тем, чтобы позиция РФ в этом суде была выигрышной», — подчеркнул Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее стало известно о том, что Международный валютный фонд (МВФ) пообещал принять во внимание долги Киева перед Москвой.

Читайте по теме: Рэкет по-американски: заставят ли Лагард выплатить долг Киева перед Москвой