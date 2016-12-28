FAN-TV Лента новостей
Боевики «Правого сектора» не дают одесситам возложить цветы к зданию дипмиссии РФ
Украина

Боевики «Правого сектора» не дают одесситам возложить цветы к зданию дипмиссии РФ

Сегодня 21:30
166

Одесса

Одесса, 28 декабря. Боевики запрещенной в России террористической организации «Правый сектор» не позволяют жителям Одессы возлагать цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 возле Генконсульства РФ. «Правосеки» открыто не пускают людей и угрожают им. Правоохранители смотрят на поведение боевиков сквозь пальцы и ничего не предпринимают.

«Группа людей из «Правого сектора» вновь пыталась помешать жителям Одессы, которые по-прежнему несут цветы к зданию Генконсульства, выразить свои соболезнования в связи с трагедией», — сообщил источник в Генконсульстве РФ, передает ТАСС.

Накануне «правосеки» выбросили в мусорный бак принесенные одесситами цветы и свечи, на их место повесили плакаты с оскорбительными надписями, а также похвастались кощзунственной акцией в соцсети. Правоохранители не предприняли никаких действий, чтобы наказать «Правый сектор».

Ту-154 потерпел крушение над Черным морем 25 декабря. На борту самолета были 92 человека.

комментарии
Таисия Григорьева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 28 декабря 2016 22.30: ИГ контратакует ССА в Алеппо, САА обстреляла позиции «Ахрар аш-Шам» в Хомсе

Сегодня 22:30
145

Сирия сегодня: боевики обстреляли посольство РФ в Дамаске, САА атаковала ИГИЛ в районе Т-4

Сегодня 20:58
336

Новости США: Трамп устал от мелких пакостей Обамы, смерть «принцессы Леи» шокировала страну

Сегодня 20:20
3590

Осторожно, злая собака: как Трампу придется расхлебывать наследие Обамы

Сегодня 20:10
306

Сирия новости 28 декабря 2016 19.30: САА оттеснила ИГ от авиабазы под Пальмирой, ВВС коалиции случайно ударили по курдам

Сегодня 19:30
926
Показать еще
Прямая трансляция

Как спасти разодранную Украину и поддержать Донбасс в 2017 году. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Бывшая первая «ракетка» мира Иванович ушла из тенниса

23:05

Женщину в Афганистане обезглавили за шопинг без супруга

23:01

Биатлонисты Волков и Подчуфарова пришли третьими в Рождественской гонке

22:52

Сирийские дети после лечения в Петербурге возвращаются домой

22:49

Вертолеты Минобороны РФ отрабатывают спасение терпящих бедствие в горах Камчатки

22:44

МИД Польши просит Россию передать неизвестные записи из кабины Ту-154М

22:30

Сирия новости 28 декабря 2016 22.30: ИГ контратакует ССА в Алеппо, САА обстреляла позиции «Ахрар аш-Шам» в Хомсе

22:30

Франция экстрадировала в РФ контрабандиста и наркобарона Молоко

22:23

Яровая назвала карикатуру Charlie Hebdo на крушение Ту-154 экстремизмом

22:15

Канцелярию Нетаньяху возмутили антиизраильские высказывания Керри

22:03

Шойгу пообещал адресную помощь семьям погибших при крушении Ту-154

22:03

Союз журналистов РФ обрушился с критикой на Charlie Hebdo за карикатуру на трагедию Ту-154

22:01
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Бывшая первая «ракетка» мира Иванович ушла из тенниса
Читать
Закрыть