Боевики «Правого сектора» не дают одесситам возложить цветы к зданию дипмиссии РФ

Одесса, 28 декабря. Боевики запрещенной в России террористической организации «Правый сектор» не позволяют жителям Одессы возлагать цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 возле Генконсульства РФ. «Правосеки» открыто не пускают людей и угрожают им. Правоохранители смотрят на поведение боевиков сквозь пальцы и ничего не предпринимают.

«Группа людей из «Правого сектора» вновь пыталась помешать жителям Одессы, которые по-прежнему несут цветы к зданию Генконсульства, выразить свои соболезнования в связи с трагедией», — сообщил источник в Генконсульстве РФ, передает ТАСС.

Накануне «правосеки» выбросили в мусорный бак принесенные одесситами цветы и свечи, на их место повесили плакаты с оскорбительными надписями, а также похвастались кощзунственной акцией в соцсети. Правоохранители не предприняли никаких действий, чтобы наказать «Правый сектор».

Ту-154 потерпел крушение над Черным морем 25 декабря. На борту самолета были 92 человека.