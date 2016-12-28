Сирия, 28 декабря. Террористы ИГ* ведут контратаку позиций отрядов ССА** и подразделений армии Турции на северо-востоке Алеппо. В Хомсе под обстрелом со стороны сирийской армии боевики группировки «Ахрар аш-Шам» понесли серьезные численные потери. Бойцы SDF*** заняли позиции на северо-западе от Ракки в ходе боев с ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают наступать на позиции боевиков повстанческих формирований в разных частях города Дамаск и его окрестностях. В данный момент правительственные войска ведут массированные обстрелы укрепрайонов боевиков на окраинах кварталов Айн Аль-Фижа и Бсима. Кроме того, сообщается, что в ходе столкновений на окраине района Джобар была уничтожена БМП сирийской армии. Однако боевики несут более значительные потери.

Провинция Латакия

Подразделения правительственной армии атакую опорные пункты боевиков повстанческих группировок в северной части провинции Латакия сразу с нескольких направлений. Сирийская артиллерия обстреливает позиции террористов в районах населенных пунктов Аль-Ямдыя и Аль-Салук вблизи горной цепи Аль-Акрад.

Провинция Алеппо

Террористы ИГ предприняли попытку контратаковать укрепленные районы отрядов Сирийской свободной армии (ССА) и подразделений турецких войск в окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо. В данный момент в регионе ведутся взаимные обстрелы из артиллерийских орудий и ракетных установок. Обе стороны несут потери в технике и численной силе.

Провинция Хомс

Недалеко от правительственной авиабазы «Т-4» в окрестностях города Пальмира на востоке провинции Хомс продолжаются столкновения между сирийскими войсками и отрядами террористов ИГ. Военнослужащие САА нанесли боевикам значительный урон в живой силе. Террористы вынуждены отступать. Тем не менее короткие перестрелки время от времени возобновляются.

Как сообщает информационный портал SANA, подразделения САА открыли интенсивный артиллерийский огонь по укрепленным районам боевиков группировки «Ахрар аш-Шам» неподалеку от населенного пункта Умм Шаршу, расположенного в северной части провинции Хомс. По данным источника, под обстрелом было ликвидировано множество членов формирования, в том числе несколько высокопоставленных командиров.

Провинция Дейр эз-Зор

На окраине района Аль-Хувейка города Дейр эз-Зор продолжаются ожесточенные бои между правительственными силами и боевиками ИГ. Сирийская авиация оказывает поддержку с воздуха, сбрасывая бомбы на места концентрации сил террористов. В результате ликвидировано несколько групп боевиков. Кроме того, значительные разрушения получил один из ключевых пунктов управления ИГ в этом районе.

Провинция Даръа

Сирийские военнослужащие продолжают наступать на позиции боевиков террористических формирований в районе поселения Жадал, находящегося в пригороде Даръа. Правительственные войска нанесли мощный удар по боевикам из крупнокалиберных минометов и артиллерии. Сообщается, что в результате обстрела было ликвидировано как минимум восемь террористов, многие ранены.

Провинция Идлиб

Вооруженная группа неизвестных похитила автомобиль сотрудника сирийского Красного Креста в то время, когда он находился в провинции Идлиб с гуманитарной миссией. Как подчеркивают представители организации, это уже восьмой подобный случай. Ни одна из местных повстанческих группировок пока не взяла на себя ответственность за угоны.

Провинция Ракка

Как сообщили в командовании западной коалиции, в ходе нескольких коротких столкновений с отрядами Сирийских демократических сил (SDF) в районе населенного пункта Джабар на северо-западе от города Ракка были уничтожены по меньшей мере пять террористов ИГ. На данный момент боевики отступили, и бои в этом регионе пока прекратились.

Ирак

Согласно данным источника в командовании иракской армии, ВВС международной коалиции в ходе операции против террористов ИГ в восточной части города Мосул уничтожили две крупные лаборатории боевиков по производству самодельных взрывных устройств. Кроме того, ликвидировано несколько единиц военной техники ИГ, в том числе автомашины с встроенными пулеметными установками и одна БМП.