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Сирия новости 28 декабря 2016 22.30: ИГ контратакует ССА в Алеппо, САА обстреляла позиции «Ахрар аш-Шам» в Хомсе
Новости Сирии

Сирия новости 28 декабря 2016 22.30: ИГ контратакует ССА в Алеппо, САА обстреляла позиции «Ахрар аш-Шам» в Хомсе

Вчера 22:30
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Солдаты САА обстреляли укрепрайоны боевиков «Ахрар аш-Шам» на севере провинции Хомс

Сирия, 28 декабря. Террористы ИГ* ведут контратаку позиций отрядов ССА** и подразделений армии Турции на северо-востоке Алеппо. В Хомсе под обстрелом со стороны сирийской армии боевики группировки «Ахрар аш-Шам» понесли серьезные численные потери. Бойцы SDF*** заняли позиции на северо-западе от Ракки в ходе боев с ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают наступать на позиции боевиков повстанческих формирований в разных частях города Дамаск и его окрестностях. В данный момент правительственные войска ведут массированные обстрелы укрепрайонов боевиков на окраинах кварталов Айн Аль-Фижа и Бсима. Кроме того, сообщается, что в ходе столкновений на окраине района Джобар была уничтожена БМП сирийской армии. Однако боевики несут более значительные потери.

Провинция Латакия

Подразделения правительственной армии атакую опорные пункты боевиков повстанческих группировок в северной части провинции Латакия сразу с нескольких направлений. Сирийская артиллерия обстреливает позиции террористов в районах населенных пунктов Аль-Ямдыя и Аль-Салук вблизи горной цепи Аль-Акрад.

Провинция Латакия

Провинция Алеппо

Террористы ИГ предприняли попытку контратаковать укрепленные районы отрядов Сирийской свободной армии (ССА) и подразделений турецких войск в окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо. В данный момент в регионе ведутся взаимные обстрелы из артиллерийских орудий и ракетных установок. Обе стороны несут потери в технике и численной силе.

Провинция Хомс

Недалеко от правительственной авиабазы «Т-4» в окрестностях города Пальмира на востоке провинции Хомс продолжаются столкновения между сирийскими войсками и отрядами террористов ИГ. Военнослужащие САА нанесли боевикам значительный урон в живой силе. Террористы вынуждены отступать. Тем не менее короткие перестрелки время от времени возобновляются.

САА нанесла серьезный урон боевикам ИГ в ходе столкновений вблизи авиабазы под Пальмирой

Как сообщает информационный портал SANA, подразделения САА открыли интенсивный артиллерийский огонь по укрепленным районам боевиков группировки «Ахрар аш-Шам» неподалеку от населенного пункта Умм Шаршу, расположенного в северной части провинции Хомс. По данным источника, под обстрелом было ликвидировано множество членов формирования, в том числе несколько высокопоставленных командиров.

Провинция Дейр эз-Зор

На окраине района Аль-Хувейка города Дейр эз-Зор продолжаются ожесточенные бои между правительственными силами и боевиками ИГ. Сирийская авиация оказывает поддержку с воздуха, сбрасывая бомбы на места концентрации сил террористов. В результате ликвидировано несколько групп боевиков. Кроме того, значительные разрушения получил один из ключевых пунктов управления ИГ в этом районе.

ВВС САР поддерживают наступление САА на позиции ИГ на окраине Дейр эз-Зора

Провинция Даръа

Сирийские военнослужащие продолжают наступать на позиции боевиков террористических формирований в районе поселения Жадал, находящегося в пригороде Даръа. Правительственные войска нанесли мощный удар по боевикам из крупнокалиберных минометов и артиллерии. Сообщается, что в результате обстрела было ликвидировано как минимум восемь террористов, многие ранены.

Провинция Идлиб

Вооруженная группа неизвестных похитила автомобиль сотрудника сирийского Красного Креста в то время, когда он находился в провинции Идлиб с гуманитарной миссией. Как подчеркивают представители организации, это уже восьмой подобный случай. Ни одна из местных повстанческих группировок пока не взяла на себя ответственность за угоны.

Провинция Ракка

Как сообщили в командовании западной коалиции, в ходе нескольких коротких столкновений с отрядами Сирийских демократических сил (SDF) в районе населенного пункта Джабар на северо-западе от города Ракка были уничтожены по меньшей мере пять террористов ИГ. На данный момент боевики отступили, и бои в этом регионе пока прекратились.

Ирак

Согласно данным источника в командовании иракской армии, ВВС международной коалиции в ходе операции против террористов ИГ в восточной части города Мосул уничтожили две крупные лаборатории боевиков по производству самодельных взрывных устройств. Кроме того, ликвидировано несколько единиц военной техники ИГ, в том числе автомашины с встроенными пулеметными установками и одна БМП.

Справка по организациям, упомянутым в публикации

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Алексей Громов
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