Козни Голливуда и юбилей революции изменили прокатную судьбу «Матильды»

Москва, 28 декабря. Релиз фильма «Матильда» Алексея Учителя перенесен с 30 марта на 25 октября 2017 года для уменьшения конкуренции с голливудскими картинами. Об этом сообщили генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев.

«Изучив довольно плотное конкурентное окружение «Матильды» с точки зрения некомфортности борьбы с сильными голливудскими проектами, мы решили, что 25 октября будет оптимальной датой. Тем более, что в 2017 году отмечается 100-летие октябрьской революции», — заявил Рязанцев в комментарии «Интерфаксу».

Он добавил, что перенос премьеры фильма не связан с обращениями в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм на наличие сцен, оскорбляющих чувства верующих.

Ранее режиссер кинокартины Алексей Учитель заявил, что Генпрокуратура России уже проверила фильм «Матильда», однако не выявила нарушений.