Захарова назвала санкционные угрозы Обамы политикой «после нас хоть потоп»

Москва, 28 декабря. Уходящая администрация США не упускает шанса напоследок навредить России, причем последний «новогодний привет» от команды Барака Обамы, уже готовящейся к выселению из Белого дома, хотят цинично представить как реакцию на некие «кибератаки из Москвы», заявила спикер МИД России Мария Захарова. С комментарием можно ознакомиться на сайте МИД РФ.

Захарова обратила внимание, что с помощью явно утечек в американских СМИ Россию снова пытаются пугать расширением антироссийских санкций. По словам дипломата, российская сторона уже устала от льющейся с верхней ступени власти США лжи про «русских хакеров». После победы Дональда Трампа демократы оправдывают провал, отыгрываясь на российско-американских отношениях, но правда все равно уже выходит наружу. Государственный секретарь штата Джорджия Брайан Кемп заявил, что атака на его электронную систему подведения итогов голосования вскоре после выборов указала на компьютерный адрес в министерстве внутренней безопасности США. По мнению Захаровой, здесь речь идет о политике в духе «после нас хоть потоп».