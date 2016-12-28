ФИФА готова ввести антидопинговые санкции против России

Цюрих (Швейцария), 28 декабря. Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) готовы ввести санкции в отношении России в том случае, если будут доказаны случаи употребления допинга российскими спортсменами. Об этом журналистам заявил президент FIFA Джанни Инфантино.

Напомним, ранее спортивный функционер поддержал проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории Российской Федерации.

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