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Сирия сегодня: боевики обстреляли посольство РФ в Дамаске, САА атаковала ИГИЛ в районе Т-4
Новости Сирии

Сирия сегодня: боевики обстреляли посольство РФ в Дамаске, САА атаковала ИГИЛ в районе Т-4

Сегодня 20:58
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Сирия сегодня: боевики обстреляли посольство РФ в Дамаске, САА атаковала ИГИЛ в районе Т-4

Сирия, 28 декабря. МИД РФ назвал обстрел посольства РФ в Дамаске угрозой, министр народного примирения САР поблагодарил главу МККК за работу в Алеппо, правительственные войска атаковали ИГИЛ близ Тадмора. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Обстрел посольства РФ

Боевики вновь обстреляли территорию посольства РФ в Дамаске. Атака произошла в 13.00 и 13.19 по московскому времени. По данным департамента информации и печати российского МИД, одна из мин упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий дипмиссии. К счастью, снаряд не разорвался. Вторая мина упала в непосредственной близости от территории посольства. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов привлекли саперов.

Напомним, что это далеко не первая атака российского диппредставительства в Дамаске.

МИД России об обстреле посольства в Дамаске

Министерство иностранных дел России рассматривает очередную атаку на российское представительство в Сирии как реальную угрозу посольству России и его сотрудникам и подтверждение того, что боевики намерены и дальше сеять террор и насилие, «нанося удары из своих тайных убежищ под прикрытием «живого щита».

Сирия сегодня: боевики обстреляли посольство РФ в Дамаске, САА атаковала ИГИЛ в районе Т-4

Проделанная работа

Министр народного примирения Сирии Али Хайдар во время встречи с главой делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Сирии Марианной Гассер подтвердил, что большинство международных организаций, выступающих под гуманитарными лозунгами, на самом деле служат лишь политическим целям крупных мировых держав: они искажают факты и нарушают нормы международного гуманитарного права.

Хайдар также указал на возможность эффективного сотрудничества в ряде вопросов и поблагодарил МККК за активное участие в эвакуации жителей Алеппо, которую комитет проводил совместно с Сирийским арабским Красным Полумесяцем. Министр народного примирения также поблагодарил МККК за неоценимый вклад в облегчение страданий сирийских граждан.

Хайдар также подчеркнул, что в 2017 году начнется крупномасштабное примирение во всех регионах страны.

В свою очередь Гассер выразила готовность сотрудничать с сирийским правительством и предоставить больше помощи пострадавшим сирийским гражданам во всех провинциях и областях САР.

Сирия сегодня: боевики обстреляли посольство РФ в Дамаске, САА атаковала ИГИЛ в районе Т-4

Военная обстановка

В районе Тадмора (провинция Хомс) восточнее авиабазы Т-4 военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по позициям и скоплениям террористов ИГИЛ (Исламское государство», ИГ, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ).

комментарии
Алексей Громов
#башар асад #али хайдар #марианна гассер
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