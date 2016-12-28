Продавцы косметики предрекают, что запрет «Боярышника» приведет к коллапсу на рынке

Москва, 28 декабря. Продавцы бытовой химии и парфюмерии заявили, что несут убытках из-за запрета на продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25%. Об этом говорится в письме к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой и министру промышленности и торговли Денису Мантурову, с которым обратился «Дрогери союз», объединяющий продавцов бытовой химии и парфюмерии.

В письме утверждается, что под запрет на продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25% попадают лосьоны, тоники, средства для укладки волос, дезодоранты, косметические жидкости в аэрозолях и лаки для волос. При этом ограничения не коснулись одеколона «Тройной» стоимостью в 15 рублей, в котором содержится менее 25% этилового спирта.

Стоит напомнить, что 26 декабря в России вступил в силу временный запрет на розничную продажу непищевой продукции, содержащей спирт. Исключение касается парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.