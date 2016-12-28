Керри призвал Израиль отказаться от политики «одного государства»

Вашингтон, 28 декабря. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри настаивает на сохранении принципа «два государства для двух народов». Об этом дипломат заявил в среду, комментируя проблемы, связанные с палестино-израильским диалогом.

«Это единственный способ обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства», — подчеркнул Керри.

Напомним, Вашингтон не поддержал Тель-Авив во время голосования по резолюции Совбеза ООН, запрещающей израильской стороне осуществлять переселенческую деятельность на оккупированных палестинских землях.

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