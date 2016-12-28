Украинскому Геническу перекроют газ

Геническ (Украина), 28 декабря. С 1 января прекратится эксплуатация газопровода, по которому голубое топливо поступает в Геническ с газодобывающих скважин на Арбатской стрелке. Об этом сообщают издания Херсонской области.

Владеющая 16-километровым газопроводом Счастливцево — Геническ украинская компания «СОИЛ ГАЗ» предупредила райсовет города, что с 1 января эксплуатация газопровода прекращается, его разберут и продадут по частям. Так фирма решила покрыть свои финансовые убытки. Для жителей Геническа и двух соседних сел это значит, что они останутся без газоснабжения, сообщает «Парламентская газета».

Ранее власти города обращались с просьбой не прекращать подачу газа к премьер-министру Украины, министру регионального развития, руководителям Херсонской области с просьбой не допустить демонтаж газопровода и остановку подачи природного газа населению и другим потребителям Генического района.