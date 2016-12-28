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Charlie Hebdo поглумился над жертвами авиакатастрофы Ту-154
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Charlie Hebdo поглумился над жертвами авиакатастрофы Ту-154

Сегодня 20:10
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Charlie Hebdo решил поглумиться над жертвами авиакатастрофы Ту-154

Париж,28 декабря. Скандально известное французское издание Charlie Hebdo опубликовало возмутительную карикатуру на людей, погибших при крушении авиалайнера Ту-154 в Черном море.

На рисунке изображен падающий самолет с российским военнослужащим.

«Репертуар военного хора расширяется», — цинично подписали редакторы Charlie Hebdo.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Троицком кафедральном соборе в Париже прошло богослужение в память о пассажирах и членах экипажа самолета Ту-154.

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Алексей Громов
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Скоро закроют эту бумажку: карикатуры Charlie Hebdo на гибель Ту-154 возмутили соцсети
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