Charlie Hebdo поглумился над жертвами авиакатастрофы Ту-154

Париж,28 декабря. Скандально известное французское издание Charlie Hebdo опубликовало возмутительную карикатуру на людей, погибших при крушении авиалайнера Ту-154 в Черном море.

На рисунке изображен падающий самолет с российским военнослужащим.

«Репертуар военного хора расширяется», — цинично подписали редакторы Charlie Hebdo.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Троицком кафедральном соборе в Париже прошло богослужение в память о пассажирах и членах экипажа самолета Ту-154.

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