Новости США: Трамп устал от мелких пакостей Обамы, смерть «принцессы Леи» шокировала страну

Новости США, 28 декабря. Дональд Трамп заявил, что Барак Обама намеренно усложняет процесс передачи президентских полномочий. Америка простилась со знаменитой актрисой Кэрри Фишер, исполнившей одну из главных ролей в киноэпопее «Звездные войны». Сразу в 12 штатах отмечаются случаи массовых потасовок между подростками. Эти и другие новости США — в обзоре Федерального агентства новостей.

Порция гнусностей от Обамы

Новоизбранный лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил покидающего президентский пост Барака Обаму в создании многочисленных препятствий при передаче полномочий.

Несмотря на то, что республиканец, по его собственному признанию, ранее старался не придавать особого значения многочисленным преградам, которые создавал на его пути действующий президент, его терпению все-таки пришел конец. Апеллируя к заявлениям самого Обамы, который ранее обещал сделать все возможное для того, чтобы как можно больше облегчить процесс передачи власти, Трамп опубликовал запись на своей официальной странице в Facebook: «Делаю все возможное, чтобы не принимать во внимание многочисленные провокационные заявления и препятствия со стороны президента О (Барака Обамы. — Прим. ФАН). Предполагалось, что это будет гладкий переход. Нет!»

Представители министерства иностранных дел России не раз подчеркивали, что команда уходящего главы США всячески пытается «подложить мину» будущей администрации Дональда Трампа и осложнить ей ведение дел на международной арене. Например, принятый Обамой на прошлой неделе закон о расходах на оборону США в 2017 году навязывает новой власти антироссийский курс, отмечают многие эксперты.

Смерть, смерть и еще смерть…

Накануне ушла из жизни известная американская актриса Кэрри Фишер, прославившаяся ролью принцессы Леи Органы в киноэпопее «Звездные войны». Многие ее коллеги и мировые звезды почтили память актрисы в соцсетях и СМИ.

Своими воспоминаниями о совместной работе в интервью журналу Rolling Stone поделился Харрисон Форд, подчеркнув, что не может поверить в случившееся. Экранный брат Фишер, актер Марк Хэмилл, который исполнил роль Люка Скайуокера в серии фильмов, и вовсе не нашел слов для того, чтобы хоть как-то прокомментировать смерть своей коллеги, а лишь признался, что чувствует себя опустошенным.

Певица Мадонна на своей странице в Instagram разместила фотографию книги, на обложке которой написано, что уходящий 2016-1 — самый плохой год, который когда-либо вообще был. Артистка сопроводила изображение записью: «Прочитайте эту книгу как воспоминания. Бог благословляет тебя, Кэрри Фишер»

Автор серии книг «Игра престолов» Джордж Мартин в своем блоге на LiveJournal, комментируя утрату, также обвинил в смерти актрисы 2016 год. По его словам, такого бездарного года не было уже давно. К тому же он принес массу плохих новостей и, напротив, унес жизни многих талантливых людей: «Смерть, смерть и еще смерть... Этот год просто продолжает становиться хуже и хуже»

Некоторое время назад Кэрри Фишер перенесла сердечный приступ. Это произошло прямо на борту самолета, который направлялся из Лондона в Лос-Анджелес. После приземления актриса была срочно госпитализирована. Спустя некоторое время ее состояние все же стабилизировалось. Тем не менее Фишер так и не смогла окончательно оправиться. Актриса скончалась на 61-м году жизни.

Ресторан на Гавайях отказался обслуживать сторонников Трампа

Как сообщает Fox News, руководство ресторана общественного питания на Гавайских островах отказывается обслуживать сторонников новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Этот ресторан итальянской кухни под названием Café 8 ½ находится в столице Гавайев городе Гонолулу. Двери заведения украшает плакат с надписью «Если вы голосовали за Трампа, то вы не сможете здесь пообедать! Никаких нацистов!».

При этом, как подчеркивает телеканал, большинство туристов и многие местные жители выражают недовольство подобным поведением владельца ресторана, отмечая, что данный жест выглядит очень непрофессионально и даже как-то по-детски. Интересно, что в ходе голосования жители островов почти единогласно поддержали кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон.

Рождественские гуляния подростков разгонял спецназ

В течение последних четырех дней сотрудниками полиции США было зафиксировано множество случаев потасовок между несовершеннолетними подростками в торговых центрах сразу 12 штатов.

Однако если некоторые стычки заканчивались относительно безобидно — с несовершеннолетними нарушителями проводились разъяснительные беседы, после чего их отпускали, то другие случаи кончались арестами. Одна из крупнейших потасовок произошла в торговом центре Hullen Mall в городе Форт-Уэрте штата Техас. В массовой драке приняли участие около 200 человек. В результате на место инцидента были вызваны отряды спецназа.

В Чаттануге причиной крупной стычки стал запуск фейерверка прямо в здании торгового центра в направлении толпы людей. Никто из участников потасовки не получил серьезных травм. В результате своим поведением в дни рождественских каникул подростки добились лишь ужесточения правил посещения некоторых торговых центров. Руководители многих из них запретили вход лицам моложе 18 лет без сопровождения взрослых или родителей.