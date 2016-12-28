FAN-TV Лента новостей
Нетаньяху поблагодарил Трампа за теплую дружбу с Израилем
Весь мир

Нетаньяху поблагодарил Трампа за теплую дружбу с Израилем

Вчера 19:54
110

Нетаньяху поблагодарил Трампа за «теплую дружбу» с Израилем

Тель-Авив, 28 декабря. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа за поддержку Тель-Авива в обострившихся отношениях с администрацией Барака Обамы. Об этом израильский премьер написал в своем микроблоге Twitter.

«Избранный президент Трамп, спасибо за теплую дружбу и однозначную поддержку Израиля», — написал Нетаньяху.

Стоит напомнить, что, как сообщала НСН, ранее Дональд Трамп раскритиковал действия администрации президента Барака Обамы в вопросе взаимоотношений с Израилем. Трамп заявил, что Вашингтон не может относиться к Тель-Авиву с таким «пренебрежением и неуважением», отметив, что раньше США и Израиль были «большими друзьями».

комментарии
Кирилл Иванов
#биньямин нетаньяху
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: обстрел посольства РФ в Дамаске, Эрдоган обещает бороться с ИГИЛ

Сегодня 20:49
85

Новости Новороссии: ВСУ передали ДНР и ЛНР 15 пленных, шабаш украинских СМИ

Сегодня 20:32
223

Сирия: «Армия ислама» нанесла удар по школе в Дамаске

Сегодня 19:56
108

Шойгу принял верное решение: в Совфеде прокомментировали перемирие в Сирии

Сегодня 19:41
118

Сирия новости 29 декабря 2016 19.30: ССА открыла огонь по школам Дамаска, похищен лидер курдов в Ракке

Сегодня 19:30
245
Показать еще
Прямая трансляция

По Дворцовой ходят великаны, киногерои и красотки стюардессы: световое шоу в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Гендиректор Apple рассказал об ошеломительном успехе наушников AirPods

21:32

Госдеп США прокомментировал договоренность о перемирии в Сирии

21:24

Один из командиров ИГИЛ уничтожен под Мосулом

21:24

Дамаск поддерживает перемирие, так как РФ выступает его гарантом

21:21

Пять школьников получили травмы на эскалаторе в торговом центре в Ставрополе

21:20

Путин отклонил закон о системе госконтроля над учащимися

21:12

Асад подтвердил Путину готовность Дамаска соблюдать прекращение огня в Сирии

21:12

СНБО утвердил проект развития ВСУ до 2020 года

21:11

Путин подписал закон, регулирующий применение физической силы к заключенным

20:57

Сирия сегодня: обстрел посольства РФ в Дамаске, Эрдоган обещает бороться с ИГИЛ

20:49

Хитрая ворона оставила эстонца без паспорта на границе с РФ

20:47

МИД РФ указал Керри на просчеты в плане США по ближневосточному урегулированию

20:46
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Гендиректор Apple рассказал об ошеломительном успехе наушников AirPods
Читать
Закрыть