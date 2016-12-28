Нетаньяху поблагодарил Трампа за «теплую дружбу» с Израилем

Тель-Авив, 28 декабря. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа за поддержку Тель-Авива в обострившихся отношениях с администрацией Барака Обамы. Об этом израильский премьер написал в своем микроблоге Twitter.

«Избранный президент Трамп, спасибо за теплую дружбу и однозначную поддержку Израиля», — написал Нетаньяху.

Стоит напомнить, что, как сообщала НСН, ранее Дональд Трамп раскритиковал действия администрации президента Барака Обамы в вопросе взаимоотношений с Израилем. Трамп заявил, что Вашингтон не может относиться к Тель-Авиву с таким «пренебрежением и неуважением», отметив, что раньше США и Израиль были «большими друзьями».