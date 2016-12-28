Спасатели рассказали о состоянии второго черного ящика Ту-154

Москва, 28 декабря. В российской столице стартовала расшифровка второго бортового самописца рухнувшего в Краснодарском крае авиалайнера Ту-154. Об этом в среду сообщил журналистам представители поисково-спасательного штаба.

Согласно предварительным данным, специалисты позитивно оценивают состояние черного ящика, однако у него повреждена теплоизоляция и бронезащита.

Напомним, ранее стало известно о том, что водолазы МЧС Российской Федерации подняли со дна Черного моря закрылки самолета Ту-154.

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