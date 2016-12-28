Легков и Белов требуют допустить их на старт «Тур де Ски»

Москва, 28 декабря. Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов обратились в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с требованием отменить временное отстранение от соревнований. Легков и Белов намерены выступить в гонке «Тур де Ски». Об этом заявил адвокат лыжников Кристоф Вайсшеманн в комментарии норвежскому изданию NRK.

На прошлой неделе FIS заявила, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам временно не будут допускаться к соревнованиям в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил во время сочинской Олимпиады. Кроме уже названных спортсменов временно отстранены Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.