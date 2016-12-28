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Названы 10 марок автомобилей, изменившие цены в России к Новому году
Экономика

Названы 10 марок автомобилей, изменившие цены в России к Новому году

Сегодня 19:36
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Названы 10 марок автомобилей, изменившие цены в России к Новому году

Москва, 28 декабря. Российские аналитики провели мониторинг цен на автомобили во второй половине декабря 2016 года, выяснив, что сразу 10 автомобильных компаний изменили цены на свою продукцию. Об этом сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Согласно отчету аналитиков, с 16 по 28 декабря 2016 года подорожали несколько моделей Volvo, цены на их автомобили выросли от 1,2% до 17,2%. Также подорожали автомобили Volkswagen. В частности, Стоимость седана Polo, пикапа Amarok и универсала Caddy увеличилась на 6%. Кроме того, на 0,6% увеличилась цена на кроссовер Hyundai Creta. Kia подняла на 4,2% стоимость обновленного седана Cerato.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что правительство РФ подготовило на 2017 год план поддержки автопрома, который поможет стабилизировать отрасль, а также заложит основу для дальнейшего роста.

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Кирилл Иванов
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