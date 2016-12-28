Украина обвинила «Газпром» в резком снижении давления газа на станции «Суджа»

Киев, 28 декабря. Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» обвинил «Газпром» в нарушении технических условий договора на транзит голубого топлива. Об этом в среду заявил официальный представитель украинской компании Максим Белявский.

Киев утверждает, что давление на газоизмерительной станции «Суджа» якобы снизилось сразу на 9%.

«Украина выполняет транзитную заявку и обеспечивает необходимое давление на западной границе», — отметил Белявский.

Напомним, ранее стало известно о том, что компания «Газпром» предложила украинской стороне урегулировать вопрос о предоплате за поставки газа.

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