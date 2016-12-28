Пекин, 28 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Китайской Народной Республики ликвидировали четырех смертников, которые планировали организовать теракт в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Согласно предварительным данным, автомобиль террористов врезался в одно из правительственных зданий в уезде Моюй.

Напомним, ранее стало известно о том, что полиция Германии задержала предполагаемого сообщника исполнителя теракта на рождественской ярмарке в Берлине.

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