Трамп заявил, что не допустит неуважительного обращения с Израилем

Вашингтон, 28 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не может продолжать относиться к Израилю «с таким пренебрежением и неуважением».

«Мы не можем продолжать позволять относиться к Израилю с таким тотальным пренебрежением и неуважением. Раньше они были большими друзьями США, но это больше не так», — написал Трамп в своем Twitter.

Трамп добавил, что раньше Тель-Авив и Вашингтон были «хорошими друзьями», однако соглашение по ядерной программе Ирана, которое было подписано при активном участии США «стало началом конца» этой дружбы.

Также Трамп раскритиковал резолюцию Совбеза ООН о прекращении строительства поселений Израиля на палестинских территориях.