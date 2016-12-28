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Террористы обстреляли посольство РФ в Сирии
Политика

Террористы обстреляли посольство РФ в Сирии

Сегодня 19:04
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Террористы обстреляли посольство РФ в Сирии

Москва, 28 декабря. Обстрел посольства РФ в Сирии подтверждает намерение боевиков сеять террор по всему миру, нанося из убежищ подлые удары, заявили в МИД России в связи с произошедшим в среду обстрелом российского посольства в Сирии.

Обстрел произошел 28 декабря в 13.00 и 13.19 по московскому времени. «Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая – в непосредственной близости от ее территории», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Боеприпасы разминировали саперы.

В министерстве это происшествие оценили как подтверждение намерения боевиков, выступающих противмирного урегулирования в Сирии, сеять насилие, поддерживать атмосферу страха среди жителей Дамаска, «нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием «живого щита».

«Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы Посольству России и его сотрудникам со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска. Это подтверждает настоятельную необходимость скорейшей ликвидации подобных террористических очагов», — отметили в ведомстве.

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Таисия Григорьева
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