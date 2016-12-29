Курды в Сирии просят больше автономии, но не независимости

Дамаск, 29 декабря. Сирийские курды и их союзники намерены расширить свою автономию на севере страны, однако подчеркивают, что их целью не является независимость от САР.

Сирийские курды начали борьбу с террористами в 2011 году, когда получили автономию. Сейчас они намерены ее расширить. Их план сводится к предоставлению курдскому населению на севере Сирии собственной конституции. Усиление курдского влияния встревожило пограничную северным территориям Турцию, также против этого выступают США, сообщает REGNUM. План действий по расширению автономии будет обсуждаться сегодня, после утверждения договора начнется подготовка к региональным выборам. Представители курдского населения подчеркивают, что их целью не является создание независимого государства.