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Ученые рассказали, как найти инопланетян по радуге
Весь мир

Ученые рассказали, как найти инопланетян по радуге

Сегодня 19:03
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Ученые рассказали, как найти инопланетян по радуге

Вашингтон, 28 декабря. Специалисты университета Колорадо заявили, что инопланетная радуга поможет найти им жизнь на других планетах.

Ученые констатировали, что для обнаружения инопланетян необходимо изучить спектр атмосферы планеты в разных разрешениях. Специалисты констатировали, что в космосе 30% из существующих планет должны быть похожи на Землю.

По их словам, запуск работы телескопа «Кеплер» позволил выявить существование двух тысяч экзопланет. Несколько десятков их них являются  «копиями» Земли, а значит, на них должна быть жизнь.

Чтобы это проверить, по их словам, необходимо фотографировать объект в низком и высоком разрешении. Если фотографии будут содержать радужные,то, скорее всего, на объекте функционирует фотосинтез.

Ранее ученые выяснили, почему больные люди совершают путешествие во времени.

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Катерина Тимошенская
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