Власти Дебальцево начали ремонт разрушенных обстрелами ВСУ школ и детских садов

Дебальцево, 28 декабря. Власти Дебальцево приступили к восстановлению домов и социальных объектов, которые получили повреждения в результате недавних обстрелов города со стороны ВСУ. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Дебальцево Александр Рейнгольд.

Он пояснил, что специальная комиссия составила дефектные акты объектов, которые получили повреждения в результате артиллерийских ударов ВСУ, после чего начались восстановительные работы.

«Уже начались восстановительные работы в двух детсадах, школе и нескольких домах. Кроме того, мы подвозим по заявкам жителей стекло, чтобы они смогли самостоятельно восстановить поврежденное остекление», – сказал Рейнгольд.

Он также добавил, что в период с 19 по 24 декабря в Дебальцево были повреждены 11 жилых домов, два детских сада, одна школа, храм, а также несколько объектов железнодорожной инфраструктуры. Стоит напомнить, что на минувшей неделе подразделения вооруженных сил Украины предприняли несколько попыток прорвать оборону ЛНР в районе Дебальцево. По данным ЛНР, с 18 по 24 декабря ВСУ потеряли в районе Дебальцево 40 человек убитыми, еще более 50 украинских силовиков получили ранения.