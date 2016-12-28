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Одесситы вновь несут цветы к дипмиссии РФ после кощунственной «уборки» «Правого сектора»

Одесситы вновь несут цветы к дипмиссии РФ после кощунственной «уборки» «Правого сектора»

19:11  28 Декабря 2016
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Одесса

Одесса, 28 декабря. В среду утром жители Одессы снова принесли к зданию Генконсульства РФ цветы в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 Минобороны России.

Во вторник вечером боевики запрещенной в России террористической организации «Правый сектор»* убрали принесенные к зданию дипмиссии цветы, свечи, памятные записки, назвав свои действия «генеральной уборкой».

Ту-154 потерпел крушение над Черным морем 25 декабря. На борту находились 92 человека — военные, журналисты, члены экипажа, а также известный врач и общественный деятель Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

* Организация запрещена на территории РФ.

Таисия Григорьева
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