Одесситы вновь несут цветы к дипмиссии РФ после кощунственной «уборки» «Правого сектора»

Одесса, 28 декабря. В среду утром жители Одессы снова принесли к зданию Генконсульства РФ цветы в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 Минобороны России.

Во вторник вечером боевики запрещенной в России террористической организации «Правый сектор»* убрали принесенные к зданию дипмиссии цветы, свечи, памятные записки, назвав свои действия «генеральной уборкой».

Ту-154 потерпел крушение над Черным морем 25 декабря. На борту находились 92 человека — военные, журналисты, члены экипажа, а также известный врач и общественный деятель Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

* Организация запрещена на территории РФ.