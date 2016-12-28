Одесситы вновь несут цветы к дипмиссии РФ после кощунственной «уборки» «Правого сектора»
Одесса, 28 декабря. В среду утром жители Одессы снова принесли к зданию Генконсульства РФ цветы в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 Минобороны России.
Во вторник вечером боевики запрещенной в России террористической организации «Правый сектор»* убрали принесенные к зданию дипмиссии цветы, свечи, памятные записки, назвав свои действия «генеральной уборкой».
Ту-154 потерпел крушение над Черным морем 25 декабря. На борту находились 92 человека — военные, журналисты, члены экипажа, а также известный врач и общественный деятель Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.
* Организация запрещена на территории РФ.
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