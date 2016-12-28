Главные новости 28 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 28 декабря.

Российские ученые начали испытания первого препарата против рака. Об этом в среду заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Российские ученые начали испытывать революционное средство от рака

Представители «Правого сектора» (деятельность экстермистской организации запрещена в РФ) уничтожили «народный мемориал», сооруженный в честь жертв катастрофы Ту-154 у здания консульства России в Одессе. «Правосеки» похвастались уничтожением мемориала жертвам крушения Ту-154 в Одессе

Очередной скандал разгорелся вокруг депутатов Верховной рады Украины. Депутаты Рады отметили окончание года двумя драками на корпоративе Порошенко

Журналисты использовали такие выражения, как «недогосударство» и «недонарод». ИА Regnum планирует судиться с Захаровой из-за «нацистского словаря»

Дмитрий «Гоблин» Пучков об уходящем годе, о том, как России заставить себя уважать, о трепотне Навального, о любимом советском тосте и блюде за новогодним столом. «Гоблин» Пучков об уважении к России, о кроющем овцу быке и о советском новогоднем тосте

В окрестностях Пальмиры готовится сражение за газовые месторождения, в Ракке коалиция снова по ошибке отбомбилась по союзным отрядам курдов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия новости 28 декабря 2016 7.00: у Пальмиры готовится битва за газ, в Ракке коалиция снова отбомбилась по союзникам

Девушка из Бразилии попыталась совершить самоубийство на борту летящего самолета и оказалась московской больнице. Самолет из Германии экстренно сел в Москве из-за пытавшейся повеситься пассажирки

Народная артистка России Вера Алентова попала в ДТП на улице Садовая-Триумфальная в центре Москвы. Накануне ее Lexus врезался в попутный автомобиль при перестроении. Актриса Вера Алентова за рулем Lexus устроила ДТП в центре Москвы

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео с места массового убийства в районе Аль-Суккари. Массовые пытки и убийства в Восточном Алеппо зафиксированы на видео: что творила «умеренная оппозиция»