Уникальный беспилотник вертикального взлета и посадки создан в России

Москва, 28 декабря. Предприятие «Динамика» определило технический облик перспективного беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки.

Российский беспилотный конвертоплан обобщил в себе мировой опыт создания всех подобных аналогов и прототипов. Разработчики исследовали варианты вертолетной и самолетной схем конвертопланов, новое изделие подходит для использования в гражданской и военной сфере. В результате исследований сотрудники предприятия «Динамика» провели летные эксперименты со всеми построенными моделями и выбрали оптимальный вариант. Беспилотник-конвертоплан требует минимальную площадку для взлета и посадки. В отличие от большинства беспилотных аппаратов он имеет опцию длительного зависания в воздухе, однако это не влияет на его скорость, маневренность и дальность полета.