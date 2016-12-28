Власти Петербурга раскрыли тайну крылатых львов на Банковском мосту

Санкт-Петербург, 28 декабря. Петербургские власти приняли решение продлить сроки исследования скульптур крылатых львов на Банковском мосту. Об этом рассказали представители Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Согласно предварительным данным, специалисты опасаются случайно повредить крепежные элементы при демонтаже скульптур, которые нуждаются в реставрации. Кроме того, они обнаружили различные монеты и записки.

КГИОП планирует завершить все работы к старту ЧМ-2018.

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