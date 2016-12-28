Минобороны РФ передаст более восьми тысяч квартир военнослужащим Москвы

Москва, 28 декабря. Более восьми тысяч квартир получат военнослужащие в Москве в 2017 году, сообщил начальник департамента жилищного обеспечения министерства обороны России Сергей Пирогов во время заседания Общественного совета при оборонном ведомстве.

Пирогов отметил, что в Минобороны жилищному вопросу военнослужащих уделяют особое внимание.

«В 2017 году за счет нового строительства в Москве запланировано получение 28 жилых домой на более 8 тысяч квартир», — отметили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что начаты страховые выплаты родственникам погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем.