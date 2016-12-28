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Опубликовано видео допроса подозреваемого в жестоком убийстве медведя в Якутии
Происшествия

Опубликовано видео допроса подозреваемого в жестоком убийстве медведя в Якутии

Сегодня 18:30
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Опубликовано видео допроса подозреваемого в жестоком убийстве медведя в Якутии

Москва, 28 декабря. В Якутии установлены все подозреваемые в деле о жестоком убийстве медведя «Уралом». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что был опрошен работник одного из промышленных предприятий, который сообщил, что данный инцидент произошел в мае 2016 года в Булунском районе Якутии, где он и его коллеги раздавили грузовыми автомобилями медведя.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены все предполагаемые подозреваемые в жестоком обращении с медведем в одном из районов Якутии», — сообщила Волк.

Ранее стало известно, что следствием была установлена принадлежность автомобилей «Урал», с помощью которых было совершено убийство животного. Автомобили являются собственностью компании, осуществляющей работы в области воспроизводства минерально-сырьевой базы и изучения недр в Якутии.

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Кирилл Иванов
#ирина волк
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