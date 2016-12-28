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Глава ЛНР отменил комендантский час в новогодние праздники
Новороссия

Глава ЛНР отменил комендантский час в новогодние праздники

Сегодня 18:30
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Глава ЛНР отменил комендантский час в новогодние праздники

Луганск, 28 декабря. Глава ЛНР Игорь Плотницкий отменил действие комендантского часа на территории Луганской республики на Новый год и Рождество.

В новогоднюю ночь, с 23 часов до четырех утра, комендантский час не будет действовать на территории ЛНР. В канун Рождества в такое же время комендантский час действовать не будет, жители смогут отметить праздник, повидать родных, совершить прогулку.

Плотницкий поручил министерству внутренних дел, министерству государственной безопасности ЛНР обеспечить правопорядок в праздничные дни, проводить усиленное патрулирование в дни праздничных гуляний, особенно в ночное время.

комментарии
Таисия Григорьева
#игорь плотницкий
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