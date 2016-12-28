Райкин вышел на тобольскую сцену прямо с операционного стола

Тобольск, 28 декабря. Народный артист России Константин Райкин поскользнулся, упал и повредил ногу в Тобольске, где московский театр «Сатирикон» участвует в проекте «Золотая маска», но это не помешало ему выйти на сцену.

Константин Райкин, получивший травму ноги накануне, перенес мини-операцию, а уже вечером вышел на сцену в Тобольске, сыграв главную роль в постановке «Константин Райкин. Своим голосом» и в спектакле «Лекарь поневоле». Известно, что культурный проект «Золотая маска» стартовал в Тобольске 27 декабря.