Спасатели поднимают со дна Черного моря крупный обломок фюзеляжа Ту-154

Сочи, 28 декабря. Спасатели поднимают часть фюзеляжа с 10 иллюминаторами, которая была обнаружена в районе крушения авиалайнера Ту-154. Об этом журналистам рассказал представитель штаба поисково-спасательной операции.

За прошедшие сутки водолазы МЧС Российской Федерации совершили более 30 спусков под воду.

«Спасатели поднимают на поверхность найденные документы и личные вещи трагически погибших пассажиров самолета Ту-154», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что в районе авиакатастрофы усилился ветер.

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