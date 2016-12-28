Северный флот получил на вооружение первые истребители Су-30СМ

Североморск-3, 28 декабря. На военный аэродром Североморск-3 прибыли первые истребители Су-30СМ, которые войдут в состав корабельного авиаполка Северного флота.

Для встречи авиационного пополнения состоялось построение личного состава подразделения. Новые самолеты прибыли на Северный флот из Иркутска, уникальные боевые машины, отметили в командовании, сочетают в себе характеристики штурмовика, истребителя и бомбардировщика. Су-30СМ способен уничтожать воздушные, наземные и надводные силы противника. Самолет обладает повышенной маневренностью и увеличенной дальностью полета. До настоящего момента корабельный авиаполк Северного флота был укомплектован самолетами Су-33, которые используются на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».