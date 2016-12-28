Шойгу сообщил о начале выплат компенсаций семьям погибших при крушении Ту-154

Москва, 28 декабря. Выплаты помощи в размере 5,8 миллиона рублей семьям погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем начнутся уже сегодня. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания Общественного совета.

Шойгу выразил благодарность членам Общественного совета Минобороны РФ за помощь, а также отметил, что ведомство будет и в дальнейшем оказывать адресную поддержку семьям погибших.

«Для нас это важно — ваша поддержка и то, что это горе, беда для родных и близких не стала только их бедой. Они чувствуют нашу поддержку. Мы не только о ней говорим, но и, безусловно, делаем. Сегодня начнутся все выплаты всем семьям погибших», — пояснил Шойгу.

Напомним, 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в районе Сочи. На борту воздушного судна находились 92 человека.