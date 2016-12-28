Родные жертв крушения Ту-154 получили первые страховые выплаты

Москва, 28 декабря. Начаты страховые выплаты родственникам погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем, сообщили представители страховой компании «Согаз».

«По состоянию на 28 декабря в компанию поступили заявления на страховые выплаты от родных 61 погибшего в авиакатастрофе, — рассказали в компании, — и сегодня первые выплаты уже осуществлены».

Ранее в «Согазе» подчеркнули, что намерены в кратчайшие сроки осуществить страховые выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Семьи погибших военнослужащих получат от страховщика более чем по 5,8 миллиона рублей.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил благодарность членам Общественного совета военного ведомства за помощь, а также отметил, что министерство будет и в дальнейшем оказывать адресную поддержку семьям погибших.