Трамп пожаловался, что Обама ставит ему палки в колеса

Вашингтон, 28 декабря. Уходящий президент США Барак Обама чинит препятствия и не осуществляет гладкую передачу власти, заявил избранный президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в Twitter.

«Я стараюсь не обращать внимания на многочисленные подстрекательские заявления президента О. и на препятствия. Думал, что это будет гладкая передача власти — нет!» — написал Трамп в микроблоге.

Напомним, что демократ Обама резко критиковал республиканца Трампа в ходе предвыборной кампании, однако после избрания миллиардера пообещал помогать в передаче власти. За плечами Обамы и Трампа личная встреча в ноябре в Белом доме, несколько телефонных разговоров.

Но при этом уходящая администрация уже не раз выражала недовольство некоторыми действиями Трампа после избрания, в том числе подразумевая его разговоры с иностранными лидерами без подсказок Госдепа США.