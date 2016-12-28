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Трамп пожаловался, что Обама ставит ему палки в колеса
Весь мир

Трамп пожаловался, что Обама ставит ему палки в колеса

Сегодня 18:07
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Трамп пожаловался, что Обама ставит ему палки в колеса

Вашингтон, 28 декабря. Уходящий президент США Барак Обама чинит препятствия и не осуществляет гладкую передачу власти, заявил избранный президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в Twitter.

«Я стараюсь не обращать внимания на многочисленные подстрекательские заявления президента О. и на препятствия. Думал, что это будет гладкая передача власти  — нет!»  — написал Трамп в микроблоге.

Напомним, что демократ Обама резко критиковал республиканца Трампа в ходе предвыборной кампании, однако после избрания миллиардера пообещал помогать в передаче власти. За плечами Обамы и Трампа личная встреча в ноябре в Белом доме, несколько телефонных разговоров.

Но при этом уходящая администрация уже не раз выражала недовольство некоторыми действиями Трампа после избрания, в том числе подразумевая его разговоры с иностранными лидерами без подсказок Госдепа США.

комментарии
Таисия Григорьева
#барак обама #дональд трамп
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Азаров: Если украинцы выйдут с вилами на площадь, власти Киева их расстреляют
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