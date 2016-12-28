Сирия, 28 декабря. Военнослужащие сирийской армии при поддержке ВКС РФ отбросили боевиков ИГ* с позиций вблизи базы «Т-4» под Пальмирой. ВВС международной коалиции по ошибке нанесли удары по укрепрайонам курдских отрядов в Ракке. Террористы казнили трех молодых людей недалеко от иракского Киркука, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
По информации источника, близкого к боевикам повстанческих группировок, ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по опорным пунктам боевиков вблизи населенного пункта Басима, находящегося в пригороде Дамаска. Информации о результатах бомбардировки источник не приводит. Данные сведения в настоящий момент проверяются.
В окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо продолжаются ожесточенные бои между террористами ИГ и подразделениями турецкой армии. В регионе ведутся взаимные интенсивные обстрелы из артиллерии и ракетных установок. В ходе столкновений погибли несколько солдат армии Турции. Однако боевики несут более серьезные численные потери.
Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) в ходе контратаки нанесли мощный удар по позициям ИГ и оттеснили отряды боевиков от правительственной авиабазы «Т-4» на десять километров в направлении Пальмиры. ВКС России поддерживали наступление с воздуха, нанося удары по местам концентрации сил террористов.
Подразделения правительственной армии отбили наступление отрядов террористов ИГ на свои опорные пункты на окраине района Аль-Рашидия города Дейр эз-Зор. Сирийские войска отбросили боевиков назад, нанеся им значительный урон в живой силе. Кроме того, было уничтожено несколько автомашин с крупнокалиберными пулеметами террористов.
Правительственные военнослужащие атаковали укрепленные районы боевиков террористических формирований недалеко от населенного пункта Жадал, расположенного в окрестностях города Даръа. Солдаты САА провели мощный артиллерийский обстрел позиций террористов. Сообщается, что в результате обстрела было ликвидировано не меньше семи боевиков, также многие получили ранения.
Отряды Сирийских демократических сил (SDF)** в рамках масштабной операции против террористов ИГ в окрестностях Ракки «Гнев Евфрата» отбили населенный пункт Хадаж на северо-западе от города в ходе ожесточенных столкновений с боевиками. В результате взаимных обстрелов обе стороны понесли потери в численной силе. Тем не менее бои в регионе не прекращаются. В данный момент интенсивные столкновения отмечаются в районе близлежащего населенного пункта Сувейка Сагира.
Самолеты ВВС международной коалиции случайно сбросили несколько бомб на опорные пункты курдских отрядов народной самообороны (YPG) в населенном пункте Джабар на северо-западе от Ракки. Джабар совсем недавно был занят войсками коалиционных сил. Информация о возможных жертвах пока устанавливается.
Военнослужащие правительственной армии нанесли несколько ракетных ударов по укрепленным районам боевиков оппозиционных формирований недалеко от населенного пункта Кастон в пригороде Хамы. В результате было ликвидировано несколько террористов. Кроме того, была разрушена значительная часть укреплений, разрушения также получил оружейный склад боевиков.
По информации оппозиционного источника, бойцы курдских формирований начали проводить аресты мирных граждан в городе Хасака. При этом, как утверждает источник, все задержанные являются сторонниками правительственного режима.
Военнослужащие иракской армии обнаружили шесть лабораторий по производству самодельных взрывных устройств террористов ИГ в недавно освобожденном районе Кокжали города Мосул. В данный момент саперные подразделения приступили к разминированию зачищенной от боевиков территории.
По данным органов безопасности Ирака, боевики ИГ казнили трех молодых людей по обвинению в сотрудничестве с правительственными силами в районе Аль-Аббаси города Хавиджа на западе от Киркука. Жертвы боевиков были убиты несколькими выстрелами в голову. Кроме того, в Мосуле террористы арестовали и незаконно удерживают пятерых гражданских лиц.