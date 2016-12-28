Сирия, 28 декабря. Военнослужащие сирийской армии при поддержке ВКС РФ отбросили боевиков ИГ* с позиций вблизи базы «Т-4» под Пальмирой. ВВС международной коалиции по ошибке нанесли удары по укрепрайонам курдских отрядов в Ракке. Террористы казнили трех молодых людей недалеко от иракского Киркука, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

По информации источника, близкого к боевикам повстанческих группировок, ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по опорным пунктам боевиков вблизи населенного пункта Басима, находящегося в пригороде Дамаска. Информации о результатах бомбардировки источник не приводит. Данные сведения в настоящий момент проверяются.

Провинция Алеппо

В окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо продолжаются ожесточенные бои между террористами ИГ и подразделениями турецкой армии. В регионе ведутся взаимные интенсивные обстрелы из артиллерии и ракетных установок. В ходе столкновений погибли несколько солдат армии Турции. Однако боевики несут более серьезные численные потери.

Провинция Хомс

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) в ходе контратаки нанесли мощный удар по позициям ИГ и оттеснили отряды боевиков от правительственной авиабазы «Т-4» на десять километров в направлении Пальмиры. ВКС России поддерживали наступление с воздуха, нанося удары по местам концентрации сил террористов.

Провинция Дейр эз-Зор

Подразделения правительственной армии отбили наступление отрядов террористов ИГ на свои опорные пункты на окраине района Аль-Рашидия города Дейр эз-Зор. Сирийские войска отбросили боевиков назад, нанеся им значительный урон в живой силе. Кроме того, было уничтожено несколько автомашин с крупнокалиберными пулеметами террористов.

Провинция Даръа

Правительственные военнослужащие атаковали укрепленные районы боевиков террористических формирований недалеко от населенного пункта Жадал, расположенного в окрестностях города Даръа. Солдаты САА провели мощный артиллерийский обстрел позиций террористов. Сообщается, что в результате обстрела было ликвидировано не меньше семи боевиков, также многие получили ранения.

Провинция Ракка

Отряды Сирийских демократических сил (SDF)** в рамках масштабной операции против террористов ИГ в окрестностях Ракки «Гнев Евфрата» отбили населенный пункт Хадаж на северо-западе от города в ходе ожесточенных столкновений с боевиками. В результате взаимных обстрелов обе стороны понесли потери в численной силе. Тем не менее бои в регионе не прекращаются. В данный момент интенсивные столкновения отмечаются в районе близлежащего населенного пункта Сувейка Сагира.

Самолеты ВВС международной коалиции случайно сбросили несколько бомб на опорные пункты курдских отрядов народной самообороны (YPG) в населенном пункте Джабар на северо-западе от Ракки. Джабар совсем недавно был занят войсками коалиционных сил. Информация о возможных жертвах пока устанавливается.

Провинция Хама

Военнослужащие правительственной армии нанесли несколько ракетных ударов по укрепленным районам боевиков оппозиционных формирований недалеко от населенного пункта Кастон в пригороде Хамы. В результате было ликвидировано несколько террористов. Кроме того, была разрушена значительная часть укреплений, разрушения также получил оружейный склад боевиков.

Провинция Хасака

По информации оппозиционного источника, бойцы курдских формирований начали проводить аресты мирных граждан в городе Хасака. При этом, как утверждает источник, все задержанные являются сторонниками правительственного режима.

Ирак

Военнослужащие иракской армии обнаружили шесть лабораторий по производству самодельных взрывных устройств террористов ИГ в недавно освобожденном районе Кокжали города Мосул. В данный момент саперные подразделения приступили к разминированию зачищенной от боевиков территории.

По данным органов безопасности Ирака, боевики ИГ казнили трех молодых людей по обвинению в сотрудничестве с правительственными силами в районе Аль-Аббаси города Хавиджа на западе от Киркука. Жертвы боевиков были убиты несколькими выстрелами в голову. Кроме того, в Мосуле террористы арестовали и незаконно удерживают пятерых гражданских лиц.