Рецидивисты украли у ставропольского коммерсанта 40 тысяч пиявок на миллион рублей

Ставрополь, 28 декабря. Ставропольский коммерсант лишился 40 тыс. медицинских пиявок по вине двух рецидивистов. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю, грабителей уже схватили, а потерпевшему вернули его имущество.

В дежурную часть правоохранительных органов обратился житель Апанасенковского района, который пожаловался на кражу у него 14 пластиковых ведер с 40 тыс. пиявок. По его словам, неизвестные воры разобрали крышу хозяйственной постройки в селе Дивное и скрылись с ведрами. Ущерб потерпевший оценил в миллион рублей.

Полицейские задержали двоих ранее судимых местных жителей и обнаружили в их домах похищенных пиявок. Молодых людей доставили в отдел полиции, сообщает «Свободная пресса».