Клинцевич рассказал, чем закончилась стычка с украинским политологом

Москва, 28 декабря. Член Совета Федерации России Франц Клинцевич считает «непорядочным человеком» украинского политолога Вадима Трюхана, который отказался почтить память погибших при крушении авиалайнера Ту-154.

«Я попросил его больше не приходить туда, где я нахожусь. На этом все закончилось, он ничего мне не ответил и ушел восвояси», — отметил сенатор в интервью изданию «Политика сегодня», комментируя инцидент на Первом канале.