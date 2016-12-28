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ВКС РФ в Сирии ведут войска Асада к победе над ИГИЛ — Кошкин
Россия

ВКС РФ в Сирии ведут войска Асада к победе над ИГИЛ — Кошкин

Сегодня 18:01
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ВКС РФ в Сирии ведут войска Асада к победе над ИГИЛ — Кошкин

Москва, 28 декабря. Представитель ассоциации военных политологов Андрей Кошкин сообщил о стратегически важном значении действий ВКС РФ в Сирии.

Военный эксперт отметил, что в 2016 году одну из самых главных ролей в Сирии при противодействии боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) сыграли Воздушно-космические силы РФ. Все поставленные перед летчиками боевые задачи были успешно выполнены, в соответствии с прогнозами правительственные войска Сирийской Арабской Республики при поддержке России, Турции и Ирана смогли освободить от террористов ключевой город страны Алеппо. Сейчас взят курс на политическое урегулирование ситуации в Сирии.

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Алексей Громов
#андрей кошкин
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